Слишком опасно: Ежегодно из-за новогодних праздников умирают 18 тысяч россиян

Опубликовано исследование ведущего российского эксперта в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики Александра Немцова.

Эксперты проанализировали данные с 2004 по 2016 гг и пришли к выводу, что из-за праздничных попоек резко возрастает смертоносность в новогодние праздники — на 450 человек больше, чем в любой другой месяц года (в среднем).

(Соотношение среднего количества смертей в январе (чёрные столбцы) с остальными месяцами (серые столбцы). Числа на графике — разность показателей января и остальных месяцев по количеству смертей и в процентах к остальным месяцам).

Помимо этого в крупных городах резко возрастает уровень психоза населения. Вдобавок ко всему, январь считается самым холодным месяцем года и именно в это время люди чаще болеют и умирают от осложнений гриппа и ОРВИ.

Поэтому эксперты призывают сократить новогодние праздники на несколько дней,сообщает Лайф.ру.

«Дополнительная потеря 18 тысяч жизней в результате ежегодных январских праздников должна стать озабоченностью общественного здравоохранения и потребовать политического и административного вмешательства для сокращения этого урона», — говорится в исследовании.

Отметим, сократить новогодние каникулы просят также депутаты ЛДПР и КПРФ.