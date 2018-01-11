Уже совсем скоро: «Мусорные деньги» освободят от подоходного налога

По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, доходы, полученные от сдачи мусора, освободят от НДФЛ в ближайшее время.
В этом году он намерен добиваться принятия этого решения в правительстве, сообщает Российская газета.
Министр отметил, что внедрить раздельный сбор мусора по всей стране удастся только лет через 10, не раньше. Причём в некоторых регионах этот процесс может затянуться.
«Мы закладываем десять лет, но стараемся реализовать реформу быстрее», — рассказал Сергей Донской.
Ранее кузбассовцы предложили наказывать людей, которые выбрасывают мусор из окон авто.
novokuznetsk.su
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