Уже совсем скоро: «Мусорные деньги» освободят от подоходного налога

По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, доходы, полученные от сдачи мусора, освободят от НДФЛ в ближайшее время.

В этом году он намерен добиваться принятия этого решения в правительстве, сообщает Российская газета.

Министр отметил, что внедрить раздельный сбор мусора по всей стране удастся только лет через 10, не раньше. Причём в некоторых регионах этот процесс может затянуться.

«Мы закладываем десять лет, но стараемся реализовать реформу быстрее», — рассказал Сергей Донской.

Ранее кузбассовцы предложили наказывать людей, которые выбрасывают мусор из окон авто.