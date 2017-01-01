Чтобы не травились: Цена на коньяк резко вырастет

В Минсельхозе предлагают увеличить стоимость коньяка сразу на 34,8%. Таким образом, минимальная розничная цена достигнет 500 рублей за о,5л, вместо нынешних 371 рублей, передаёт газета Известия.

Причём производители активно поддерживают инициативу, чтобы защитить покупателей от большого потока фальсификата (до 60%) и снизить количество отравлений.

Ранее представители Минздрава предложили рассказывать беременным женщинам о вреде алкоголя.