Тет-а-тет: Глава Новокузнецка встретится с начинающими бизнесменами

Новокузнечан приглашают на встречу с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.
Мэр готов пообщаться с местными начинающими бизнесменами и теми, кто только планирует начать своё дело.
- Как перейти от идеи к практике реализации бизнеса?
- Где найти необходимые ресурсы?
- Основные перспективы направления коммерческой деятельности в городе Новокузнецке?
Сергей Кузнецов ответит на эти и другие вопросы в индивидуальной беседе.
Администрация Новокузнецка приглашает на встречу всех, у кого есть интересные проекты и идеи бизнеса
Встреча пройдёт 18 января в 16.00 в БЦ «Меридиан» (ул. Сеченова 28 А, коворкинг-центр «Территория бизнеса», 3 этаж)
novokuznetsk.su
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