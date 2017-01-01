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Новость от 12 января 2018

Тет-а-тет: Глава Новокузнецка встретится с начинающими бизнесменами

Новокузнечан приглашают на встречу с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.

Мэр готов пообщаться с местными начинающими бизнесменами и теми, кто только планирует начать своё дело.

  • Как перейти от идеи к практике реализации бизнеса?
  • Где найти необходимые ресурсы?
  • Основные перспективы направления коммерческой деятельности в городе Новокузнецке?

Сергей Кузнецов ответит на эти и другие вопросы в индивидуальной беседе.

Администрация Новокузнецка приглашает на встречу всех, у кого есть интересные проекты и идеи бизнеса

Встреча пройдёт 18 января в 16.00 в БЦ «Меридиан» (ул. Сеченова 28 А, коворкинг-центр «Территория бизнеса», 3 этаж)

 

novokuznetsk.su

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