Тет-а-тет: Глава Новокузнецка встретится с начинающими бизнесменами

Новокузнечан приглашают на встречу с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.

Мэр готов пообщаться с местными начинающими бизнесменами и теми, кто только планирует начать своё дело.

Как перейти от идеи к практике реализации бизнеса?

Где найти необходимые ресурсы?

Основные перспективы направления коммерческой деятельности в городе Новокузнецке?

Сергей Кузнецов ответит на эти и другие вопросы в индивидуальной беседе.

Администрация Новокузнецка приглашает на встречу всех, у кого есть интересные проекты и идеи бизнеса

Встреча пройдёт 18 января в 16.00 в БЦ «Меридиан» (ул. Сеченова 28 А, коворкинг-центр «Территория бизнеса», 3 этаж)