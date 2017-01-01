Праздник: Новокузнечан зовут на Старый Новый год в старом новом сквере

Новокузнечан позвали праздновать Старый Новый год в сквере Выпова.

Там уже завтра. 13 января, пройдёт молодёжный «Аrt weekend» .

«Для вас Дед Мороз и Снегурочка устроят настоящее „Морозное party“. В программе: концертные номера, литературные перформансы, музыкальные, танцевальные и манекен челлендж флешмобы, игры и конкурсы. Самых активных и энергичных участников мероприятия ждут памятные сувениры и подарки», — сообщили в администрации Новокузнецка.

Праздник стартует в 14:00 и продлится до 16:00. Подобные мероприятия проходят в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!». В Новокузнецке их будут устраивать с января по апрель, на пешеходной зоне улицы Кирова, в сквере Выпова и Саду Алюминщиков.

Напомним, в сквере совсем недавно завершились работы по обновлению этого городского пространства.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники