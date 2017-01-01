Подарки: Правительство дополнительно «выдаст» россиянам триллион

В этом году многие льготники и бюджетники тем или иным способом получат дополнительные выплаты. Таким образом, Правительство рассчитывает простимулировать экономическую активность населения.

На эти цели потратят около триллиона рублей дополнительно. Большая часть денег пойдёт пенсионерам и на социальные выплаты, сообщает «Власть и народ».

Но в итоге, бюджетники, молодые малоимущие семьи, госслужащие и наемные работники практически не заметят прибавки, ведь речь идёт о нескольких сотнях рублей для каждого. К примеру, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет на 300 рублей.

Напомним, президент РФ в конце прошлого года подписал указ о повышении минимальной зарплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения и демографический пакет инициатив.