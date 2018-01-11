«Будем расстреливать»: Жириновский устроил дебош в прямом эфире

Лидер ЛДПР, кандидат в президенты Владимир Жириновский в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» не сдержал своих эмоций и устроил настоящий дебош.

Тема программы была посвящена ситуации на Украине, в ходе разговора российский политик назвал подонком политолога, председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана.

Владимир Жириновский обрушился на оппонента и даже назвал Вадима Трюхана «фашистом».

– Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 000 уничтожили. За каждого ответите! — кричал в бешенстве лидер ЛДПР.