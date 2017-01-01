Штормовой ветер и морозы: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

Сегодня, 13 января, ожидается дальнейшее понижение температуры. При этом возможен сильный ветер, метель и гололедица на дорогах.

В последующие дни похолодает до -30 °С, а порывы ветра будут достигать 20 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 13-15 января 2018 г.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 13.01 -13,-18, при прояснениях местами -20,-25 -9,-14, местами -15,-20 западный ночью 6-11, местами порывы до 16, днем 4-9, местами порывы 10-15 Облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица 14.01 -20,-25, местами -25,-30 -15,-20 западный ночью 4-9, местами порывы 10-15, днем 7-12, местами порывы 15-20 Ночью небольшой, местами умеренный снег, метели, днем в отдельных районах небольшой снег, метели 15.01 -18,-23, местами -23,-28 -14,-19 западный 7-12, местами порывы 15-20 Небольшой, местами умеренный снег, метели