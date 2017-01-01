Штормовой ветер и морозы: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

Сегодня, 13 января, ожидается дальнейшее понижение температуры. При этом возможен сильный ветер, метель и гололедица на дорогах.
В последующие дни похолодает до -30 °С, а порывы ветра будут достигать 20 м/с.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 13-15 января 2018 г.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
13.01
-13,-18,
при прояснениях местами -20,-25
-9,-14,
местами -15,-20
западный
ночью 6-11, местами порывы до 16,
днем 4-9, местами порывы 10-15
Облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица
14.01
-20,-25,
местами -25,-30
-15,-20
западный
ночью 4-9, местами порывы 10-15,
днем 7-12, местами порывы 15-20
Ночью небольшой, местами умеренный снег, метели, днем в отдельных районах небольшой снег, метели
15.01
-18,-23,
местами -23,-28
-14,-19
западный
7-12, местами порывы 15-20
Небольшой, местами умеренный снег, метели
novokuznetsk.su
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