RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 13 января 2018

Штормовой ветер и морозы: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

Сегодня, 13 января, ожидается дальнейшее понижение температуры. При этом возможен сильный ветер, метель и гололедица на дорогах.

В последующие дни похолодает до -30 °С, а порывы ветра будут достигать 20 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 13-15 января 2018 г.

                                                   по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

13.01

-13,-18,

при прояснениях местами -20,-25

-9,-14,

 местами -15,-20

западный

ночью 6-11, местами порывы до 16,

днем 4-9, местами порывы 10-15

 Облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица

14.01

-20,-25,

местами -25,-30

-15,-20

западный

ночью 4-9, местами порывы 10-15,

днем 7-12, местами порывы 15-20

Ночью небольшой, местами умеренный снег, метели, днем в отдельных районах небольшой снег, метели

15.01

-18,-23,

местами -23,-28

-14,-19

западный

7-12, местами порывы 15-20

Небольшой, местами умеренный снег, метели

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники