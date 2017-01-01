Чтобы помнили: В Новокузнецке предложили увековечить имя легендарного директора КМК

Руководство ЕВРАЗ ЗСМК предложило установить памятную доску в честь Алексея Кузнецова на фасаде дома, по адресу Металлургов, 25, где он проживал.

Алексей Фёдорович внёс огромный вклад в развитие и реконструкцию Кузнецкого металлургического комбината. За огромную работу по выводу завода из кризиса ему в 1988 году присвоено звание Герой Социалистического труда. Алексей Кузнецов — Почётный гражданин Новокузнецка, в его честь названа улица в Центральном районе.

24 марта 2018 года Алексею Фёдоровичу исполнилось бы 90 лет.

Обращение увековечить имя Алексея Кузнецова поступило в городской Совет народных депутатов.

Теперь на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» каждый горожанин может оставить своё мнение по поводу предложения компании ЕВРАЗ.