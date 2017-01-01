Чтобы сбросить вес — нужно есть: эксперт развенчал мифы о похудении

Основатель сибирского дивизиона федеральной сети магазинов Fitness Formula Дмитрий Лиханов рассказал о разных способах похудения и развенчал основные мифы, которые иногда так мешают людям прийти к здоровому образу жизни.

Большинство рядовых россиян слышали что-либо про полезные свойства протеина. Но существует миф, что он нужен только для спортсменов, которые активно наращивают мышечную массу и часто путают активный белок с анаболиками.

«Протеин – это обычный белок. Он очищен от балластных веществ и лишних жиров и углеводов с обогащённой матрицей аминокислот. И это отличное средство для похудения. Самый лучший вариант – употреблять его вместо ужина, либо на завтрак. Для тех, кто далёк от спорта, лучше всего его пить раз в день», — рассказал Дмитрий Лиханов.

При этом протеин просто идеален для тех, кто не может с утра плотно кушать, ведь первый приём пищи очень важен для человека.

«Отказ от завтрака – главнейшая ошибка. Организму нужен белок, даже если вы не хотите есть с утра. И замена еды протеином на завтрак – оптимальный вариант. Приведу пример из жизни. К нам в магазин приходят не только молодые люди и спортсмены, но и пенсионеры. Пожилые люди, которым далеко за 60, пьют протеин и рассказывают о приливе сил. Они обогащают свой рацион белком, почувствовали силы. Это очень приятно, ведь спортивное питание может помочь каждому хорошо себя чувствовать. Один килограмм мяса стоит в районе 400 рублей, а самый дешёвый протеин стоит 450 рублей за килограмм, но я рекомендую брать за 1000-1200 рублей. Это его средняя цена. «Чайнику» килограммовой банки хватит на месяц. За эти деньги вы получаете чисто диетический продукт и сэкономите время на приготовление завтраков», — считает эксперт.

Миф №2: Хочешь похудеть – откажись от ужина

Девушки, заметив на своей талии лишние сантиметры, стремятся ограничить себя в еде, а чаще всего отказываются от ужина. Существует много диет на основе этого принципа. Но Дмитрий Лиханов напоминает худеющим, что таким образом запускается процесс самопожирания.

«Наши мышцы нуждаются в питании, и если вы отказываете себе в ужине, то организм начинает пожирать сам себя. Причём расщепляются не жиры, которые всем так мешают, а мышцы, ведь там больше всего аминокислот. А чтобы убрать жир – нужно следить за питанием и заниматься активными физическими нагрузками».

Как ни странно, но эксперт советует для быстрого похудения... есть почаще.

«Хочешь худеть – ешь. Я против диет. Отказ от еды – это неправильно. Ограничивая себя в еде, мы нарушаем нашу гормональную систему. И после того, как мы выходим с диеты, то чаще всего набираем вес ещё больший, чем был ранее. Организм просто добирает и запасает. После диеты все гормональные системы работают активнее и как результат – лишний вес. Вариант только один – изменить свой образ жизни и отказаться от вредных продуктов», — считает эксперт.

Наш собеседник напоминает, что организму нужен не только белок, но и клетчатка. А от алкоголя, хлеба, сладостей и картофеля лучше вовсе отказаться. Они чаще всего и приводят к накоплению лишнего жира.

«Я люблю хлеб. Иногда я себе позволяю кушать поджаренный хлеб. Он не так вреден. Лучше всего хлеб, как и лапшу, покупать из твёрдых сортов пшеницы», — добавил Дмитрий Лиханов.

Миф №3: Ежедневная зарядка избавит от лишнего жира

Далеко не все готовы часами сидеть в спортзале, изнуряя себя долгими тренировками. Интернет буквально пестрит различными заманчивыми «тренировками-пятиминутками», выполняя которые раз в день за 15-20 минут, можно убрать жир и подтянуть фигуру легко и быстро.

«Это миф. Жир сжигается всегда в последнюю очередь. И самый действенный способ его согнать – это физическая нагрузка. Научно доказано, жир начинает сжигаться после 30-40 минутной физической, а лучше аэробной нагрузки. Так что заниматься активно нужно как минимум 40 минут, а лучше час. До 30 минут зарядки вы работаете на запасах мышц – гликогене. И только после того, как закончится весь гликоген, начинает топиться жир. 15-20 минутные тренировки очень полезны для всего организма в целом и для сосудистой системы, но жир за это время вы не растопите», — прокомментировал Дмитрий Лиханов.

Миф №4: Жиросжигатели вредят здоровью

Ещё один распространённый миф про жиросжигатели — многие считают, что «волшебные пилюли» дают быстрый результат, но «садят» сердце, печень и почки.

«Существует два вида жиросжигателей – липотропные и термодженные (смесь разных экстрактов кофе, перца и аминокислот — ред.). Последние повышают температуру тела, за счёт чего человек быстро худеет. Мы как бы растапливаем внутреннюю печку. Но при этом повышается давление и увеличивается сердцебиение — а это вредно. Если вы здоровы, то они вполне безопасны. Но всё же рекомендую употреблять термодженики не дольше месяца. И если у вас есть проблемы с щитовидной железой или сердцем, то лучше проконсультироваться с врачом. После того, как вес начинает уходить, лучше перейти на липотропики и жирные кислоты. Это в первую очередь Lкарнитин — аминокислота которая даже добавляется в детское питание для улучшения обмена веществ, а главная суть Lкарнитина — преобразования жира в энергию, поэтому его нужно употреблять вместе с физическими нагрузками.

Жирные кислоты являются наилучшим средством для похудения и здоровья. Советую включить в рацион «Омега 3», «Омега 3-6-9», CLA (конъюгированная линолевая кислота), альфа-липоевую кислоту, которая ускоряет обмен веществ и нормализует уровень сахара в крови. На самом деле нам нужны полезные жиры. Они отвечают за здоровые сосуды и разжижают кровь. Когда у вас нарушено кровоснабжение, то замедляется обмен веществ. Жирные кислоты – это продукт номер один для здоровья, с отличным побочным эффектом сжигания лишнего веса. На одних таких кислотах можно значительно снизить вес. CLA – один из самых эффективных и безопасных препаратов для сжигания веса. Причём они стоят не дороже витаминов – от 600 рублей».

Миф №5: Женщинам сложнее похудеть

Чаще всего именно женщины пытаются похудеть. Существует миф, что мужчинам легче похудеть, а женщинам приходится дольше сидеть на диетах и изнурять себя физическими нагрузками.

«Всё зависит от особенностей организма. Бывает так, что человек не может скинуть даже полкилограмма. «Растопить печку» помогают термодженики. Но повторюсь, их не надо долго принимать. И мужчинам, и женщинам нужно следить за своим здоровьем, правильно питаться и ходить в спортзал несколько раз в неделю. Добавлю, для женщин самый главный протеин – это казеин (второй белок молока животных). Именно женский организм более чувствителен к нему. Он долго расщепляется (до 6 часов), поэтому спортсмены его пьют, как средство для питания и восстановления мышц во время сна», — рассказал эксперт.

В заключении основатель сибирского дивизиона федеральной сети магазинов Fitness Formula Дмитрий Лиханов подчеркнул, что казеин нужен женщинам не только для похудения, но и для поддержания здоровья и молодости.