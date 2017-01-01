Сергей Кузнецов: Никакого разреза на Ильинке не будет никогда

"Вопрос очень злободневный, он вышел на повестку дня в начале декабря. И, конечно, поначалу застал меня врасплох и поставил в большой тупик. Лично я сам не ожидал, что там может быть разрез. И мы это обсуждали в эфире, за что я был и мят, и клят, и бит, потому что выразил своё мнение, что, по сути дела, я против тех разрезов, которые открываются у нас в городе или на близлежащих к городу территориях. Это моя позиция и самое главное - это позиция губернатора.

Перед Новым годом было ещё одно совещание у губернатора, где мы поговорили об этом вопросе. Он тоже против. Несмотря на то, что лицензии выдаёт сейчас агентство в Москве и зачастую с нами даже никто не согласовывает аукционы. Ставят и проводят их без нас. Но настало время сказать, что не всё так совершенно. Этот вопрос губернатор поднял перед полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. И сейчас ни одна лицензия не была выдана и ни один конкурс, который был запланирован, не состоялся.

Никакого разреза на Ильинке не будет, никогда!" - заявил Сергей Кузнецов.