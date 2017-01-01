Этап пройден: ЦИК прекратил приём документов от кандидатов в президенты РФ

В эту пятницу избирательная комиссия прекратила приём документов от желающих баллотироваться на пост президента. По итогам этапа выдвижения, в выборах примут участие 20 кандидатов.

Напомним, до 9 января ЦИК принимала заявки у самовыдвиженцев.

Теперь в рамках российского закона претендентам на пост президента нужно регистрацию, сообщили в газете Известия.

Ранее действующий президент и кандидат Владимир Путин заявил, что Алексея Навального спонсируют власти США. Сам оппозиционер намерен провести акции протеста по всей стране 28 января и призывает саботировать выборы.