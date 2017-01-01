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Новость от 13 января 2018

Крещение в Новокузнецке: Для удобства горожан организуют дополнительные рейсы

Через несколько дней верующие будут отмечать Крещение и многие захотят окунуться в купель. Для удобства жителей Новокузнецка будут работать специальные автобусные рейсы до мест купаний в ночь с 18 на 19 января.

1. «Левый берег» (остановка около здания по ул. Кирова, 111Б) – «пр. Октябрьский» (бывшая остановка «Хлебозавод») – «Авторынок» – «Парк «Водный» – 1 единица.

2. «Универбыт» (пр. Октябрьский) – «пр. Октябрьский» (бывшая остановка «Хлебозавод») – «Авторынок» – «Парк «Водный» – 1 единица.

Расписание движения временного автобусного маршрута «Левый берег – парк «Водный»:

Левый Берег: 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 02.00, 03.00.

Парк «Водный»: 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.30, 03.30.

Расписание движения временного автобусного маршрута «Универбыт – парк «Водный»:

Универбыт: 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30, 02.30, 03.30.

Парк «Водный»: 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 02.00, 03.00, 04.00.

novokuznetsk.su

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