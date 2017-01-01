RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 13 января 2018

На встрече: Тулеев рассказал о людях, которые его восхищают

Губернатор Кемеровской области встретился с председателями региональных отделений Всероссийского общества инвалидов. В ходе разговора, Аман Тулеев рассказал о людях с инвалидностью, которые живут и вносят большой вклад в развитие региона.

«Всегда подчёркивал, что я восхищаюсь некоторыми. Это личности такого масштаба! Имеются ввиду наши люди с ограниченными возможностями здоровья», — заявил губернатор.

Разговор традиционно прошел в атмосфере партнерского конструктивного диалога. На встрече были подведены итоги прошлого года и поставлены новые задачи, которые необходимо решать, передаёт Вести Кузбасс.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники