Больше вопросов, чем ответов: В отреставрированном сквере Выпова прошло первое мероприятие

Сегодня, 13 января, горожане праздновали Старый Новый год в сквере им. Выпова. Отметим, это первое городское мероприятие, которое прошло в обновлённом парке.

В Новокузнецке подобные мероприятия будут устраивать с января по апрель, на пешеходной зоне улицы Кирова, в сквере Выпова и Саду Алюминщиков в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!»

На праздник пришло несколько десятков горожан. Одни с интересом разглядывали новые скульптуры, другие спрашивали, почему памятник «Дружбы народов» до сих пор не закончен.

«Я не поняла, почему памятник чёрно-белый? Он так и останется? Что сквер уже отремонтировали? Тогда почему коробки под клумбы такие страшные?» — возмущается Анастасия.

Многие спрашивали про скульптуры и деревья:

«А эти странные фигуры из бетона будут доделывать и покрасят? Или так и оставят? А почему лавочки такие разные? А где деревья? А хоть одна табличка про Выпова? Хоть бы написали, кто это и когда жил. А то поставили надгробия какие-то, толком ничего не доделали, а уже праздники проводят», — пожаловалась новокузнечанка Екатерина.

Напомним, вопросы у горожан стали возникать с начала реконструкции сквера – ремонт стартовал под зиму, рабочие стали заливать бетон в минусовые температуры, а брусчатку укладывать в снег. Мы обращались в администрацию за разъяснениями, но ответа так и не получили. Многие опасаются, что весной «вылезут» все недоделки. Правы горожане или нет - скоро увидим.