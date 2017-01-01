Будто подменили: «Кузня» выиграла 11-й матч подряд

«Металлург» не проигрывает в ВХЛ с 9 декабря. За это время хоккеисты из Новокузнецка одержали 11 побед подряд, девять из них — в основное время.

Накануне наши хоккеисты одолели в гостях чеховскую «Звезду». Счёт 4:3 в нашу пользу.

Три гола из четырёх «Кузня» провела в большинстве.

«Игра очень хорошая, боевая. Можно сказать, что уровня плей-офф. Соперник был посвежей, играл в давление, но наша команда выдержала натиск – проявили характер. Сегодня хорошо сработало наше большинство, забили 3 гола. В третьем периоде уже играли по счету», — прокомментировал матч главный тренер «Металлурга» Анатолий Хоменко.

До конца регулярного чемпионата ВХЛ «Металлургу» осталось сыграть 12 игр. Пока наша команда с 71 баллом занимает девятую строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны плей-офф составляет 16 очков.

20 января «Металлург» сыграет в гостях с «Ермаком», а затем приедет на последнюю серию домашних игр — с 23 января по 4 февраля. Поэтому, если вы собирались в этом году выбраться на хоккей, но так ещё и не сходили — самое время.