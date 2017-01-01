«Она на самом деле чёрная»: В Абу опять что-то сбросили

Новокузнечане показали, какая вода в реке Аба, которая берёт начало в Прокопьевском районе, а затем впадает в Томь.
Горожане опубликовали видео на ютьюбе об экологическом состоянии Абушки.
- «Вода в реке чёрная».
- «Это уголь»
- «Она на самом деле просто чёрная»
- «Это течёт в нашу Томь»
- «Руку под водой не видно»
Такие фразы произносят герои видео, снятого под одним из мостов в Новокузнецке.
Аналогичный случай был минувшим летом, когда из-за сброса в Абушку почернела вода в Томи. Причиной назвали — деятелность предприятий Прокопьевского района.
В ближайшее время русло реки Аба планируют расчистить.
novokuznetsk.su
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