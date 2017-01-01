«Она на самом деле чёрная»: В Абу опять что-то сбросили

Новокузнечане показали, какая вода в реке Аба, которая берёт начало в Прокопьевском районе, а затем впадает в Томь.

Горожане опубликовали видео на ютьюбе об экологическом состоянии Абушки.

«Вода в реке чёрная».

«Это уголь»

«Она на самом деле просто чёрная»

«Это течёт в нашу Томь»

«Руку под водой не видно»

Такие фразы произносят герои видео, снятого под одним из мостов в Новокузнецке.

Аналогичный случай был минувшим летом, когда из-за сброса в Абушку почернела вода в Томи. Причиной назвали — деятелность предприятий Прокопьевского района.

В ближайшее время русло реки Аба планируют расчистить.