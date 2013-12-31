Дежавю от Тулеева: как губернатор менялся за последние пять лет, а его поздравления — нет

В ночь с 13 на 14 января кузбассовцы отметили Старый Новый год. А это хороший повод ещё раз окунуться в праздничную атмосферу и вспомнить новогодние поздравления губернатора Амана Тулеева за пять лет.

Губернатор в кадре менялся, а вот текст его речей — не очень, пишет ВашГород.ру.

31 декабря 2013 года

Главная традиция Тулеева, в отличие от других губернаторов России — длинные поздравления. Обычно они занимают от 7 с лишним минут, но иногда достигают и 9 — например, в 2014 году. В 2013 году видео заняло 7 минут 47 секунд. В этот год губернатора для новогоднего видео в последний раз снимали без задника, на живом фоне. Тулеев тогда надел куртку.

Губернатор сказал, что 2013-й год сложным и противоречивым — были и успехи, и экономические потрясения, и природные катаклизмы. Отметил июньское землетрясение с эпицентром у Бачатского разреза. Но Кузбасс в это сложное время продолжил расти.

“На всю страну гремят рекорды наших шахтёров. Настоящий подвиг совершили селяне, несмотря на сложные погодные условия, собрали заветный миллион тонн зерна. Но самое главное для меня — вся наша область была большой, гигантской строительной площадкой. И практически каждый день мы открывали вместе с вами то жилые дома, то детские садики, то больницу, то школу, то Дворец спорта. 21 500 семей справили новоселье, снесли 610 ветхих бараков”, — рассказал Тулеев.

Также он отметил эстафету Олимпийского огня, назвав её “праздником единения”. Сказал, что в 2012 году в Кузбассе родилось 37 600 детей — а это, по словам Тулеева, по количеству практически город Мариинск. Напомнил, что в области живут 150 кузбассовцев, которые отпраздновали вековой юбилей.

Не обошлось и без главной “фишки” Тулеева — поклона кузбассовцам за их труд, ум, талант и так далее. Но глава региона предостерёг — 2014-й год, по его словам, вряд ли будет лёгким, и надо трудиться. Как и символ грядущего года — лошадь.

“Мы все [кузбассовцы] по жизни — лошадки, нам не привыкать”, — отметил Аман Гумирович.

И поднял бокал за новый 2014-й год.

31 декабря 2014 года

Хотя поздравление в 2014 году снимали с задником с изображением ёлки, действо происходило, судя по пару изо рта, на улице. Тогда глава региона уже начал поправляться. В этот раз он был в пальто и с шарфом.

Ролик шёл рекордные 9 минут 5 секунд. Как и в 2013 году, Тулеев назвал уходящий год сложным и противоречивым. И снова начал с освещения событий вне региона — сказал, что от событий на Украине “душа саднит”, особо пожалел детей и старшее поколение. Затем губернатор уделил внимание кризису — сказал, что упали цены на уголь и металл, нет прибыли, а курс рубля идёт то вверх, то вниз.

Почти слово-в-слово с поздравлением 2013-го года отметил темпы строительства.

“Весь Кузбасс был огромной гигантской строительной площадкой. Каждую неделю вводили — то жилые дома, то садики, то больницы, то дома культуры, то Дворец спорта. 22 000 семей справили новоселье, а детские садики — как блины печём. Почти закрыли очередь для детей от 3 до 7 лет, но надо решать от 1,5 до 3 лет”, — сказал Аман Тулеев.

Затем, как и в прошлый раз, назвал число родившихся в уходящем году детей — 37 000.

“В принципе, это маленький город”, — сравнил Тулеев.

Поблагодарил жителей за труд, ум, талант и любовь к Родине. И поклонился. А затем посоветовал кузбассовцем поблагодарить всевышнего за прожитый год — попросить благословения и прощения за то, что не всегда получалось жить по его заповедям.

“Сразу видно, что год не будет белым и пушистым, будет кризис. Но кризисов уже было много. Главное — не паниковать”, — продолжил глава.

Затем рассказал о своих заветных желаниях — чтобы на всех предприятиях увеличилась зарплата (попросил лидеров профсоюзов постараться), сдержать цены на продукты и лекарства, хорошо отметить 70 лет Победе. Напомнил, что 2015 год — год ветеранов.

Вновь губернатор сказал о важности любви и единения в семьях, приведя цитату святого Сергия Радонежского. И поднял бокал.

31 декабря 2015 года

В 2015 году губернатор Кузбасса поздравлял жителей одетым снова в пальто, но уже другое, и с белым шарфом. За год глава региона ещё больше набрал вес.

Можно предположить, что поздравление снимали в студии, а потом уже добавили фон — площадь Советов. В этот раз Тулеев уложился в 8 минут и 30 секунд.

“2015 год выдался нелёгким и напряжённым. Да и 2016 встречаем непросто. Вы сами видите, что творится в мире, на Ближнем Востоке, рядом, на Украине. И что бы там не говорили, это всё направлено против нас, против России”, — снова начал с внешней политики Тулеев.

Штормит и экономику, отметил он. Цены на уголь, по его словам, рухнули на уровень 2000-го года. Санкции же “достали”, сказал Тулеев. Но в это сложное время кузбассовцы не прогнулись под проблемами, сохранили стабильность, трудовые коллективы.

“Денег стало меньше, зато смекалки, мозгов и таланта не занимать.<...> Мы стали богаче — в простом, человеческом счастье. Сыграно 18 970 свадеб, 21 600 семей справили новоселье, в уходящем году появилось на свет 34 100 ребятишек — это маленький город. Для них строим новые детские садики, для детей с 3 до 7 лет закрыли очерёдность”, — говорил губернатор.

Тулеев добавил, что в области сохранили соцподдержку для всех — ветеранов, детей, студентов и так далее, а также достойно отметили 70-летие Победы. Поблагодарил земляков за и труд, талант и любовь — и поклонился. А затем предложил поблагодарить бога за счастливые минуты уходящего года.

“Все мы с вами понимаем, тут и гадать не надо, грядущий год, конечно, будет сложным, непростым. Но что всегда спасало нас, нашу страну в самые тяжёлые времена — единство и вера. Поэтому и сегодня вместе нам нужно противопоставить вот этим всем опаснейшим угрозам своё единство, чувство ответственности за наших детей, внуков, свой инстинкт самосохранения. И вместе прорвёмся”, — призвал Аман Тулеев.

Дал наставление землякам: отбросить обиды, помогать друг другу и беречь близких. А затем поднял бокал за каждого из кузбассовцев.

31 декабря 2016 года

В 2016 году Тулеев продолжил поправляться. Губернатор снова был одет в то же самое пальто, надел белый шарф. Фоном опять выбрали площадь Советов.

Обращение заняло 8 минут и 35 секунд.

В уходящем году у кузбассовцев были и успехи, и неудачи, и боль, сказал Тулеев. Сравнил жизнь с зеброй.

“Что и говорить — уходящий год выдался сложным, нелёгким, непростым. Вы сами видите, что творится в мире — война в Сирии, на Ближнем Востоке, везде чудовищные теракты, беженцы. Душа саднит от страшной трагедии — крушения самолёта Ту-154”, — вновь подвёл итоги внешней политики глава Кузбасса.

В такие моменты, добавил Тулеев, ощущаешь, что нет ничего дороже жизни, данной Господом.

И перешёл к мировым событиям. Впервые заявил, что все потрясения — это уже не кризис, а “новая реальность”, “в которой нужно жить и работать”. Впрочем, как и в прошлые годы, кузбассовцы, по его словам, в сложной ситуации сохранили промышленный потенциал Кузбасса, сберегли экономическую и социальную стабильность.

“Вы видели, какие нападки в течение всего года шли на уголь. Ну Западом был практически объявлен настоящий крестовый поход против угля. И везде требования жёсткие — закрыть-закрыть угольные предприятия, и начать с Кузбасса. Потому что именно уголь Запад врагом №1 в борьбе с глобальным потеплением на земле. Но мы с вами разбирали это. Абсурд, настоящий абсурд”, — сказал Тулеев.

Затем озвучил рекорды кузбасских шахтёров, напомнил слова Путина о том, что уголь — настоящее и будущее России. Для Кузбасса это топливо так вообще экономический ангел-хранитель, сказал он.

А затем выдал ставшую мемом фразу:

“Чего нам кошмариться-то? Чего бояться? В принципе-то, нечего. Давайте смотреть: хлеб есть, миллион тонн зерна. Голодным никак не останешься. Картошки вот так (проводит по шее), овощи есть. И этих запасов нам хватит на весь год”.

После Тулеев, как и в 2015-м году, сказал, что кузбассовцы стали богаче “в простом человеческом счастье”.

“21 000 семей справили новоселье, получили новые квартиры. 33 000 детей родилось - это целый город. Несмотря на сложности, мы выполнили своё обещание — сохранили все наши льготы, ни одну не отменили”, — подчеркнул глава региона.

Затем поклонился кузбассовцам за их труд, талант и золотые руки. Предостерёг, что 2017-й год будет сложным. В такое время надо опереться на своих родных и близких людей, отметил Тулеев. Привёл цитату святого Иоанна Златоуста о важности семьи, посоветовал землякам не растрачивать силы на обиды и упрёки. И поднял бокал — за мир и достаток в каждом доме, за благополучие, ветеранов, детей и внуков.

31 декабря 2017 года

В прошлом году на новогоднем обращении заметно, что Аман Тулеев сильно похудел. Он вновь надел то же самое пальто и белый шарф. Снимали поздравление, как позже заметили жители, в студии, а затем приделали фон с площадью Советов. Но кое-что поменялось: теперь левую ногу губернатора закрывала небольшая наряженная ёлка. Многие предположили, что глава Кузбасса опирается на трость.

По длительности последнее поздравление почти не отличается от предыдущих — 8 минут 22 секунды.

В отличие от предыдущих лет, начал Аман Тулеев чуть оптимистичней — сказал, что с новым годом открывается новый рубеж, и каждый из нас надеется на чудо.

“Каким был уходящий год? Ну, конечно, сложным, непростым. Что творится в мире, вы видите. Кризисы, конфликты, войны, теракты. А какое колоссальное давление идёт на Россию — вот эти санкции, угрозы, шантаж. Политический, особенно в спорте — против наших великих спортсменов. Но, согласитесь, много было и хорошего. Наши бойцы возвращаются домой”, — подытожил внешнюю политику глава Кузбасса.

Но для Кузбасса год сложился удачно — региону помогли события на мировых рынках. Был стабильный спрос на уголь, металл, химическую продукцию. Но многие компании в других странах разорились. Кузбассовцы в трудный момент кризиса работали, сохранили предприятия, рабочие коллективы и смогли воспользоваться улучшением на рынке. Прибыль позволила прилично повысить зарплату всем бюджетникам, подчеркнул губернатор.

“Мощно потрудились селяне. Главное, мы с хлебом, сами себя обеспечиваем продуктами. Продолжаем активно строить жильё. Весь год область была в строительных кранах. 21 000 семей справили новоселье. Но самая большая наша радость — это, конечно, продолжение цепочки жизни. Появилось на свет 29 000 маленьких кузбассовцев. В целом же, если подытожить, дорогие земляки, то год у нас получился, потому что все мы вместе работали на совесть. Кузбасс — это земля труда. И низкий вам поклон за ваш профессионализм за ваш профессионализм, за ваш ум, талант, золотые руки и любовь к нашей Кузнецкой земле”, — сказал Тулеев.

Затем губернатор напомнил, что 2018 год станет для области юбилейным — 400 лет исполняется Новокузнецку, 100 лет — Кемерову, по 80 лет — Белову и Осинникам. А Кемеровская область отметит 75 лет.

За все достижения нужно благодарить старшее поколение, сказал Тулеев. А далее коснулся главного политического события России в 2018 году.

“2018 год — это год выборов президента Российской Федерации. А это выбор пути — по какому сценарию будет развиваться наша страна следующие 6 лет. По сути, это выбор будущего для каждого из нас. Особенно для наших детей. И в это сложнейшее, очень ответственное время, когда нападки на страну будут продолжаться, всем нам просто необходимо единство и сплочённость. А сплочённость начинается с нас, с семьи, а семья — это наш маленький островок счастья, самая главная ценность”, — сказал Аман Тулеев.

И поднял бокал — за мир, благополучие, достаток в каждом доме, за ветеранов, детей и внуков, за Кузнецкую землю и Россию.

Поздравления губернатора всегда похожи либо потому, что в области ничего не меняется, либо так сделано намеренно. Кузбасс всегда продвигал идею стабильности — и это отражается в обращениях.