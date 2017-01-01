Раньше обещанного срока: Опубликован законопроект о повышении МРОТ до 11 тысяч рублей

Министерство труда и социальной защиты опубликовало на федеральном портале законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Этот документ регламентирует стремительный рост МРОТ с 1 мая 2018 года с 9489 рублей до 11 163 рублей в месяц.

Это приравняет МРОТ к величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

По данным Минтруда, в апреле 2017 года число работников с зарплатой ниже прожиточного минимума составляло 4 млн человек .

Ранее приравнять МРОТ и прожиточный минимум планировалось с 1 января 2019 года, но на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода Владимир Путин заявил, что это произойдёт с 1 мая 2018 года.

Он также отметил, что МРОТ будет постоянно индексироваться и впредь не опустится ниже прожиточного минимума.