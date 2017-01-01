Миллионер из народа: Грудинин рассказал о своих заграничных счетах

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин назвал «ошибкой банка» информацию о его счёте в иностранном банке.

На заседании ЦИК о регистрации кандидата от КПРФ Павла Грудинина, он заявил, что ранее имел счета в иностранных банках, а также ценные бумаги. На одном из счетов в австрийском банке у него было более 16 млн рублей. Ценные бумаги кандидата находятся в том же банке.

Грудинин представил документ, что сейчас у него нет счетов в иностранных банках. При подаче первоначального пакета документов Павел Грудинин эту информацию скрыл, обнародовав только на заседании ЦИК, пишет Life.ru.

Затем в СМИ появилась информация, что Грудинин владеет ценными бумагами на 7,5 млрд рублей. Пресс-служба КПРФ её опровергла.

«Нет никаких 7,5 миллиарда. На трёх счетах у него было порядка 35 миллионов рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 миллионов, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 миллиарда», — заявил руководитель пресс-службы коммунистической партии Александр Ющенко.