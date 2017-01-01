Ипотечная кабала: россияне накопили рекордные долги по ипотеке

На 1 декабря 2017 года долги россиян по ипотеке достигли 5 трлн рублей. За год рост задолженности составил 13%. По данным специалистов, это рекордная сумма за всю историю ипотечного кредитования.

За 11 месяцев 2017 года в России банки выдали 935 632 ипотечных кредитов на сумму более 1,7 трлн рублей.

Ставка по ипотеке тоже достигла рекордно низкого показателя: на новостройки ставка кредитов опустилась до 9,66%, а на готовое жилье — до 9,86%.

В 2018 году глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Плутник ожидает увеличение объёма выдачи ипотеки до 2,5 трлн рублей. Ставки по кредитам, считает эксперт, продолжат снижение и в ближайшие пару лет они могут опуститься до 5 – 6% годовых.