Курс на снижение: Реальный курс рубля за год снизился на 0,9%

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств за 2017 год снизился на 0,9%.

В 2016 году реальный эффективный курс рубля вырос на 20,4% после роста на 0,9% в 2015 году и снижения в 2014 году на 27,4%, пишет Finmarket.

Реальный курс рубля к доллару США в декабре 2017 года по отношению к ноябрю возрос на 1,0%, к евро - не изменился. За 2017 год реальный курс рубля к доллару вырос на 6,5%, к евро - снизился на 4,2%.

Средний номинальный курс евро к рублю в 2017 году составил 65,78 руб. против 74,06 руб. в 2016 году, 67,43 руб. в 2015 году, 50,46 руб. в 2014 году, 42,27 руб. в 2013 году, 39,94 руб. в 2012 году и 40,87 руб. в 2011 году.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники