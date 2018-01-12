ЦБ: 80% активов банковского сектора приходится на 30 крупнейших банков

80% активов российского банковского сектора приходится на тридцать крупнейших банков, следует из материалов ЦБ на 1 декабря 2017 года.

Активы 30 крупнейших финансовых организаций страны составили 66,68 трлн рублей, а всего российская банковская система составляет 83,96 трлн рублей, пишет RNS.Online.

В тридцатку крупнейших банков вошли Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк, КБ «Восточный», «Русский стандарт», «Уралсиб», «Юрикредитбанк», «Европейский банк реконструкции и развития». Кроме того, в списке Бинбанк и «ФК Открытие», которые санирует ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

С 1 декабря 2017 года ЦБ отозвал еще шесть банковских лицензий — у банков «Северный кредит», «Преодоление», «Канский», «Новопокровский», «Европейский стандарт» и «Новый символ». Промсвязьбанк, входящий в топ-30, отправился на санацию в Фонда консолидации банковского сектора.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники