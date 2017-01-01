Дети играют в чёрном снегу: как угольная пыль не даёт нормально жить кузбассовцам

Жители Киселёвска сняли видео, как угольная пыль покрывает дороги и сугробы рядом с жилыми домами.
Обогатительная фабрика расположена всего в нескольких десятках метров от жилых домов. Жители рассказывают, что помимо угольной пыли им не даёт спокойно жить техника, которая работает круглосуточно.
Как пишет «Открытый город», угольная пыль проникает в дома, становится невозможным приготовить еду, так как пыль везде.
Карта Киселёвска. Большое черное пятно это обогатительная фабрика. Жители в видео сказали, что глава Киселёвска Лаврентьев прикрывает угольщиков.
Расстояние до жилых домов.
Аналогичная ситуация и в других городах и посёлках. Кузбасс — край чёрного снега.
Мыски:
Тайлеп:
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novokuznetsk.su
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