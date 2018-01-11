Очередная реформа: В российских школах могут перенести начало учебного года

В минувший четверг в Госдуме по образованию и науке рассмотрели законопроект о переносе начала учебного года. Предлагается наделить этим правом муниципальные образования, чтобы они сами устанавливали дату.

Авторы законопроекта отмечают, что Россия – огромная страна, которая включает в себя разные климатические, национальные, социальные и другие особенности. Поэтому в каждом регионе должны самостоятельно решать, когда отмечать День знаний.

Но в итоге комитет не рекомендовал нижней палате парламента принимать законопроект, передаёт РИА Новости.

Для сравнения, в США, Италии, Германии и Австрии нет фиксированной даты учебного года.

Напомним, о необходимости переноса начала учебного года ежегодно говорят представители ЛДПР.