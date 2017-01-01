Нового не придумали: Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

В фильме «Валаам», который выйдет в эфир телеканала «Россия-1» сегодня, 14 января, президент Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством.

По мнению главы государства, они схожи. Коммунисты в «совсем жёсткие богоборческие годы уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию».

А принципы свободы, братства, равенства, справедливости заложены в Священном писании, пишут «Вести».

«А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», — пояснил президент.

Он привёл ещё один пример:

«Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые мощи Сергия и Германа». «По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело», — полагает глава государства.

Согласно преданию, святой апостол Андрей Первозванный разрушил на Валааме капища и воздвиг крест, а во времена крещения Руси на остров пришли преподобные Сергий и Герман. Валаамские чудотворцы были греческими священниками-иноками, пришедшими в Х веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Серия и Германа и перенесении их в Новгород 1163−1164 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало их церковному почитанию. В 1819 году священный синод определил день памяти преподобных Сергия и Германа 28 июня (11 июля).

Валаамский монастырь сегодня остаётся не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

novokuznetsk.su

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