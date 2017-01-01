Юморок Путина и чёрный Кузбасс: популярный блогер высмеял ситуацию в стране

Накануне мы опубликовали видео, в котором горожане обратили внимание, что вода в Абушке чёрная от угольной пыли. Этот ролик попал в традиционный обзор популярного блогера Kamikadzedead, у которого более 1 млн подписчиков в ютьюбе.

Блогер посвятил свой обзор Владимиру Путину: «Путин блестяще шутит про мамкино молоко. А также чёрные лёгкие жителей Кузбасса в новом видео», говорится в описании.

Автор удивляется народной любви к президенту при жутких проблемах в стране.

В обзор помимо чёрной Абушки в Новокузнецке попали разваливающийся мост на БАМе, трамвай из Новосибирска, который залепили скотчем и ситуация в Киселёвске, где всё чёрное, а владельцам угольных предприятий наплевать на местных жителей. Они, кстати, не винят Путина в сложившейся ситуации, а на вопрос, кто виноват отвечают прямо: Америка.