Будет «наедалово»: конкурент Макдоналдса приходит в Новокузнецк

Сеть фастфуда «Бургер Кинг» набирает персонал в Новокузнецке, пишет ВашГород.ру.
Сегодня компания уже ищет на рекрутинговых сайтах менеджеров. Обещают зарплату от 28 до 40 тысяч рублей.
Место расположения ресторана и точную дату открытия не сообщают.
В Кемерове уже работают два ресторана этой сети.
О планах зайти в Новокузнецке «Бургер Кинг» говорил ещё в 2014 году, но что-то не срослось.
«Бургер Кинг» известен своим агрессивным маркетингом и слоганами на грани: «Это похоже на какое-то наедалово», «Мы окурели в край», «Налижемся» и «Смотри не обострись».
novokuznetsk.su
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