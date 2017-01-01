Будет «наедалово»: конкурент Макдоналдса приходит в Новокузнецк

Сеть фастфуда «Бургер Кинг» набирает персонал в Новокузнецке, пишет ВашГород.ру.

Сегодня компания уже ищет на рекрутинговых сайтах менеджеров. Обещают зарплату от 28 до 40 тысяч рублей.

Место расположения ресторана и точную дату открытия не сообщают.

В Кемерове уже работают два ресторана этой сети.

О планах зайти в Новокузнецке «Бургер Кинг» говорил ещё в 2014 году, но что-то не срослось.

«Бургер Кинг» известен своим агрессивным маркетингом и слоганами на грани: «Это похоже на какое-то наедалово», «Мы окурели в край», «Налижемся» и «Смотри не обострись».