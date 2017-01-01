Нашёл 7 млрд в зимней куртке: Россияне высмеяли забывчивость Грудинина

Накануне мы рассказали о доходах кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Выяснилось, что у него есть много неучтённых финансов, которые лежат на счётах в Австрии и Лихтенштейне.

Эта новость быстро разлетелась по соцсетям и стала хитом. Блогеры начали активно публиковать уморительные фотожабы, а другие удивлялись, что в России можно заработать такие огромные деньги на сельском хозяйстве.

Ранее другой кандидат в президенты – Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством.