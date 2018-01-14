Не удивили: Google объявил Путина победителем президентских выборов 2018 года

Многие аналитики и политики открыто заявляют, что предстоящие президентские выборы в России будут предсказуемыми. Даже поисковая система Google в выдаче по запросу «Президентские выборы в России 2018» выдавала результаты, в которых победителем был Владимир Путин. Такой результат был и при запросе на английском и немецком языках, сообщает РБК.

Интернет пользователи заметили этот казус накануне днём, 14 января. Ошибку быстро исправили и во всём обвинили неизвестного, который подправил статью в онлайн-энциклопедии про выборы.

По словам исполнительного директора российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислава Козловского, ошибку исправили уже через 20 минут. Сейчас ни в Википедии, ни в Google нет сообщений о победе Путина в 2018 году.

Напомним, выборы пройдут в 18 марта. На этот аз предвыборная кампания сопряжена со скандалами – то представители оппозиции заявляют, что выборы нечестные и обещают бойкотировать голосование, то у одного из кандидатов нашли неучтённые деньги.