Уже век прошёл: Французы требуют от России выплат по царским займам

Более 400 французов до сих пор надеются получить выплаты по акциям, выпущенным в 1867 году. Тогда российские железнодорожные компании наладили выпуск гособлигаций, обеспеченных золотом.

В тот период французы активно инвестировали деньги в проект. За тридцать лет иностранцами было вложено более 15 млрд франков, в перерасчёте на современные деньги — 53 млрд евро.

«Владельцы акций ожидают, что за каждую из этих бумаг Москва отдаст от 10 до 30 тысяч евро», — сообщает издание RFI.

Но эксперты отмечают, что вкладчикам не стоит надеяться на получение денег. Ведь ещё в 1918 году, после падения царского режима, новая власть во главе с Владимиром Лениным отказалась платить долги прошлого режима. А 1997 году российская сторона выплатила Парижу более 330 миллионов евро в счет погашения всего долга Российской империи.