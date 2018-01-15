Составят чёрный список: Рейдеров не допустят к аукционам на недра

В этом году Минприроды России начнёт работать с компаниями по новой схеме – те фирмы, которые выигрывают аукционы на разработку месторождений, а после отказываются платить по условиям конкурса будут включены в чёрный список на два года.

В пояснительной записке уточняют, что такие недобросовестные компании являются рейдерами. Поправки планируют внести в закон «О недрах».

И если фирма в течение 14 дней не оплатит лицензию, то она автоматически попадёт в чёрный список, передаёт газета Известия.

Напомним, в Кузбассе местные жители выступают против активного разрастания угольных разработок, на сторону горожан встал и губернатор области, потребовав прекратить выдачу новых лицензий на добычу угля.