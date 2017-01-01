«Я не виноват в ДТП» — Мовшин выступил с последним словом в суде

Сегодня, 15 января, в Абаканском городском суде прошло заседание по делу о резонансном ДТП. Юрий Мовшин выступил с последним словом.

«Он сказал, что не считает себя виновным. По его словам, оправдываться ему не за что, извиняться тоже не за что. В ДТП он не виноват. И в гибели девушек он тоже не виноват», — рассказал ВашГород.ру муж погибшей в аварии Денис Лосев.

Также по информации Дениса Лосева, суд назначил дату вынесения приговора.

«Следующее заседание пройдёт 19 января. На нём суд уже огласит приговор», — пояснил мужчина.

Напомним, что бывший глава ГИБДД Кузбасса стал участником резонансного ДТП, произошедшего 23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово-Яшкино». В результате столкновения погибли четыре девушки.

Ранее мы сообщили, что в конце декабря в суде прошли прения сторон. Гособвинение потребовало реальный срок: пять лет в колонии-поселении, а также лишить права управлять транспортным средством Юрия Мовшина на три года.