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Новость от 15 января 2018

Непогода: В Новокузнецке возможен сход лавин

В районе горы Соколиная возможен сход лавин прямо на проезжую часть из-за сильных порывов ветра или при повышении температуры.

В минувшие выходные специалисты осмотрели опасный участок.

Чтобы предупредить водителей об опасности, начальник отдела по Куйбышевскому району службы УЗНТ Сергей Аксенов огородил его сигнальной лентой и проверил наличие ранее установленного знака, рассказали в ведомстве.

Отметим, сегодня синоптики прогнозируют холодную погоду и сильные порывы ветра – до 21м/с. А также снег и метели. Поэтому водителям необходимо проявлять особую осторожность на дороге.

novokuznetsk.su

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