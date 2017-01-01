Непогода: В Новокузнецке возможен сход лавин

В районе горы Соколиная возможен сход лавин прямо на проезжую часть из-за сильных порывов ветра или при повышении температуры.

В минувшие выходные специалисты осмотрели опасный участок.

Чтобы предупредить водителей об опасности, начальник отдела по Куйбышевскому району службы УЗНТ Сергей Аксенов огородил его сигнальной лентой и проверил наличие ранее установленного знака, рассказали в ведомстве.

Отметим, сегодня синоптики прогнозируют холодную погоду и сильные порывы ветра – до 21м/с. А также снег и метели. Поэтому водителям необходимо проявлять особую осторожность на дороге.