Где в Новокузнецке купить машину от 237 000 рублей

У новокузнечан появился шанс купить подержанную машину от 237 000 рублей.

Именно за такую цену в молодом автосалоне DromNk продают Nissan Avenir 2001 года выпуска. А если хочется немного себя побаловать, можно взять Lexus RX 350 2006 года выпуск в отличном состоянии — и всего за 849 900 рублей.

Или другую “лошадку” — в DromNk почти 100 штук в наличии — есть как отечественные, так и «корейцы», «французы», «американцы» и так далее, популярные или уникальные. Например, недавно в салон попал редкий “китаец” Great Wall — таких машин в Новокузнецке заметишь не больше десяти.

Можно и обменять свою “старушку” на другую — в салоне работает программа трейд-ин. А если ни одна из машин не придётся по вкусу, сделать предзаказ — и, когда желаемая поступит в наличие, сотрудники вам сообщат.

Сотрудники автосалона не только помогут выбрать понравившегося “коня”, но и возьмут на себя оформление всех документов. От вас остаётся только ткнуть пальцем в желаемое авто и определиться со способом оплаты. Можно, например, оформить кредит — DromNk как раз сотрудничает со всеми банками, предоставляющими услугу. И через несколько дней уже уехать на новой машине — технически исправной, юридически “чистой” (подтверждается проверкой ГАИ) и с готовой страховкой.

Для продавцов авто тоже есть свои сюрпризы — например, салон готов купить у вас машину по вашей цене (разумеется, адекватной).

А самое главное, что сделать всё это можно недалеко от центра города, на Рудокопровой, 33. Выбрать машину — так вообще, не вставая с дивана, на сайте компании.

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