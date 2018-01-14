Проблемная зона в Кузбассе: Навальный начал кампанию по бойкоту президентских выборов

Сегодня, 15 января, Алексей Навальный и его сторонники подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении 28 января «забастовки избирателей». Оппозиционер намерен провести подобные акции ещё в 100 российских городах.

Как рассказал руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков, таким образом они пытаются максимально снизить явку на избирательных участках.

«К нам записалось более 20 тыс. наблюдателей, нужно как минимум 50-70 тыс. человек. Мы будем учитывать проблемные зоны, где были нарушения по явке. Хотим отправить людей, например, в Дагестан и Кемерово», — передаёт слова руководителя штаба газета Ведомости.

Отметим, другие кандидаты в президенты не поддерживают идею бойкота. К примеру, Григорий Явлинский (партия «Яблоко») уверен, что неучастие в выборах наоборот повысит результат Владимира Путина. С ним согласна и Ксения Собчак, считая эту акцию вредной и неэффективной.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков добавил, что призывы Навального могут повлиять максимум на 15% избирателей – в основном это те, кто следит за его действиями.

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