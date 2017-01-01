Кесарю кесарево: В Новокузнецке появились баннеры в поддержку Путина

На улицах Новокузнецка появляются предвыборные баннеры в поддержку Владимира Путина.

«Сильный президент — сильная Россия» — такой лозунг красуется на щите.

На баннере сообщается, что его выпустила московская компания «Широкий формат» тиражом в 367 экземпляров. Печать оплачена из избирательного фонда кандидата в президенты Владимира Путина.

Ранее в Новокузнецке открылись пункты сбора подписей в поддержку Путина как кандидата в президенты.