Горожане против: В центре Новокузнецка построят очередной магазин

В конце 2017 года в администрации Центрального района Новокузнецка прошли публичные слушания по поводу строительства нового объекта рядом с домами № 30 и 32 на проспекте Металлургов.

Сейчас на этом месте стоит несколько торговых павильонов. В ближайшее время там планируется возвести двухэтажный мебельный магазин с торговой площадью 888 кв. м с парковочными местами на 62 машины.

Многие местные жители выступили против такого соседства, некоторые даже намерены бойкотировать строительство. Другие согласны с постройкой, но прилегающую к домам территорию заасфальтируют, а дворы озеленят, передаёт Кузнецкий рабочий.

Напомним, около ТРЦ «Глобус» построят ещё один торговый центр. Рядом уже возвели музей ретро-автомобилей.