Праздники сказались: Население погрязло в микрофинансовом рабстве

Россияне в конце 2017 года активно готовились к новогодним праздникам. Но спад доходов и сезонные траты сильно ударили по кошелькам россиян. Многие вынуждены были обратиться в микрофинансовые организации (МФО), чтобы поправить свои дела.

По итогам декабря, МФО выдали населению более 2,1 млн займов. Эта цифра — абсолютный рекорд за последние десять лет, передаёт finanz.ru.

Эксперты «Эквифакс» и компании «Домашние деньги» подсчитали, что в последний месяц 2017 года активность граждан в получении микрозаймов была выше на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что заёмщики стали оптимистичнее смотреть в будущее, поэтому легче расстаются с деньгами. Вдобавок МФО массово переходят в онлайн, что упрощает процедуру получения денег.

Ранее эксперты подсчитали, что из-за новогодних праздников умирает 18 тысяч россиян.