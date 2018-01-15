Если победит: Путин устроит «бюджетный маневр» после президентских выборов

Эксперты ожидают, что в случае переизбрания Владимира Путина, россиянам стоит готовиться к «бюджетному манёвру». Об этом сообщил высокопоставленный чиновник газете «Ведомости».

Планируется больше денег тратить на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры.

Источник сообщает, что это личная просьба Владимира Путина. Но пока никаких официальных документов нет.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала его идею, но подчеркнула, что необходимо реализовать структурную реформу и сократить часть госрасходов, увеличить налоги, смягчив бюджетную политику.

За реформирование системы выступает и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Сокращать расходы на оборону не предлагается. При этом тратить меньше хотят на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

Ранее мы рассказали о скандале - Google объявил Путина победителем президентских выборов 2018 года.