Замерзаем на остановках: Новокузнечане возмущены сокращением числа троллейбусов и трамваев

Жители Новокузнецка возмущены – с 2018 года сокращается количество муниципального транспорта. В свою очередь городские власти заявляют, что оптимизировали расписание только в вечернее время по просьбе пассажиров и муниципальный транспортный заказ в этом году снизится на 6%.

«Ну что за глупость опять несут чиновники? Понятие «вечернее время» весьма растяжимое, какие часы конкретно входят в это самое вечернее время, по мнению чиновников? Делается это только в Новокузнецке, в Кемерове же всё остаётся по-прежнему. Ведь в городе абсолютно всё только сокращается, ликвидируется, упраздняется», — жалуется Василий.

Новокузнечане неоднократно обращались к мэру Сергею Кузнецову с просьбой вмешаться в ситуацию. Но в ответ начальник УТиС Алексей Абрамов рассказал, что для пассажиров сокращение не должно обернуться неудобствами, так как убирают только нерентабельные рейсы после часа пик.

Уже сейчас реже стали ходить автобусы № 5,7,21,6а, 64б, 66,71,80а, 81,86,94а, троллейбусы № 1, 5, 7. А также внесены изменения в расписание пяти трамвайных маршрутов: № 2,5,6,8,10.

Некоторые местные жители утверждают, что на такой шаг городские власти пошли из-за грядущего банкротства трамвайно-троллейбусного предприятия.

О проблемах муниципального транспорта ещё летом говорила руководитель «Гильдии перевозчиков Кузбасса» Евгения Корюкова, когда частники в порядке шоковой терапии предлагали повысить проезд сразу до 25 рублей.

По словам представителей городской администрации, решение было принято в рамках оптимизации на основании бюджета на новый год и фактического пассажиропотока. То есть денег на содержание общественного транспорта стало меньше, поэтому и сократили число рейсов, передаёт ВашГород.ру.

«Я почувствовала неудобства. Раньше утром на Комсомольской площадке подходила и спокойно садилась в троллейбус №7 или 1. А теперь в это же время ни одного не вижу. Приходится долго стоять на остановке. А сейчас такие холода, что замерзнешь быстрее, чем дождёшься троллейбус», — пожаловалась горожанка.

В целом горожане негативно отнеслись к этой новости, а некоторые даже предложили альтернативный метод передвижения:

«Вот и надо срочно строить Новокузнецкий морской путь. От администрации города — в Новоильинку. Двое суток — и там! Всего два морских порта», — предложил новокузнечанин.

Есть и те, кто предлагает вовсе отменить весь муниципальный транспорт.

«Может взять и совсем отменить? Зачем муниципальный транспорт? Если эти ребята не могут эффективно управлять городским транспортом, может его отдать нормальным управленцам? А всех тех, кто не справился уволить?»

Напомним, в декабре 2017 года в управлении по транспорту и связи был назначен новый начальник — Алексей Абрамов.

Учитывая слухи о вероятном банкротстве и будущем акционировании трамвайного предприятия, кандидатура Абрамова не выглядит неожиданной. Юрист сможет правильно разобраться со всеми документами и провернуть операцию. Возможно, знания Алексея Абрамова помогут УТиС не допускать юридических ошибок и скандалов с ФАС впредь.