Ледяной ветер: В Кузбасс возвращается непогода

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Ожидается дальнейшее понижение температуры, местами снег, метели. Усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
16.01
-19,-24, при прояснениях местами
-27,-32
-10,-15,
местами
до -20
Юго-западный
8-13, местами порывы 17-22
Облачно с прояснениями, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, изморозь. На дорогах гололедица, снежные заносы.
17.01
-10,-15,
местами
до -20
-8,-13
Западный
7-12, местами порывы 15-20
Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах гололедица
18.01
-12,-17,
местами
-20,-25
-10,-15,
местами
-16,-21
Северо-западный
6-11, местами порывы 15-20
Небольшой снег, метели. На дорогах гололедица.
novokuznetsk.su
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