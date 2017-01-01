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Новость от 15 января 2018

Ледяной ветер: В Кузбасс возвращается непогода

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Ожидается дальнейшее понижение температуры, местами снег, метели. Усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

16.01

-19,-24, при прояснениях местами

-27,-32

-10,-15,

местами

до -20

Юго-западный

8-13, местами порывы 17-22

Облачно с прояснениями, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, изморозь. На дорогах гололедица, снежные заносы.

17.01

-10,-15,

местами

до -20

-8,-13

Западный

7-12, местами порывы 15-20

Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах гололедица

18.01

-12,-17,

местами

-20,-25

-10,-15,

местами

-16,-21

Северо-западный

6-11, местами порывы 15-20

Небольшой снег, метели. На дорогах гололедица.

novokuznetsk.su

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