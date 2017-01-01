Кузбасс трясёт: Тулеев потребовал вдвое сократить взрывные работы

В минувшие выходные на территории Кемеровской области вновь произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в Беловском районе, эпицентр — в поселке Артышта.

По информации МЧС, пострадавших и разрушений нет. После этого губернатор провёл совещание по вопросам сейсмической опасности в регионе.

Аман Тулеев ещё раз подчеркнул, что Кузбасс — регион сейсмоопасный и поэтому нельзя терять бдительность.

Он обратился к своим замам с требованием организовать во всех школах и вузах учения и сократить на 50% от проектных значений использование взрывчатки при проведении горных работ из-за сейсмологической обстановки в регионе, сообщает Вести Кузбасс.