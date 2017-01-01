Жёсткие требования: Разработан новый ГОСТ для водки

Специалисты Росстандарта разработали специальный ГОСТ, чтобы довести российскую водку до уровня эталона. Как сообщает газета Известия, водка исключительного качества появится уже в 2019 году.

Новые правила производства помогут закрепить за Россией в мире статус родины напитка. Речь идет о ГОСТе «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Название пока рабочее, ещё не утверждено.

Специалисты отмечают, что в названии включено словосочетание «российское качество».