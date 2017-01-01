Жёсткие требования: Разработан новый ГОСТ для водки

Специалисты Росстандарта разработали специальный ГОСТ, чтобы довести российскую водку до уровня эталона. Как сообщает газета Известия, водка исключительного качества появится уже в 2019 году.
Новые правила производства помогут закрепить за Россией в мире статус родины напитка. Речь идет о ГОСТе «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Название пока рабочее, ещё не утверждено.
Специалисты отмечают, что в названии включено словосочетание «российское качество».
«Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. Речь идет о повышенных физико-химических показателях», — добавили в Росстандарте.
Продукт, произведенный по новому стандарту, должен иметь крепость 40%, в то время как содержание алкоголя в обычной водке может разниться от 37,5 до 56%. Также он обязан не иметь осадка и быть произведенным на территории России. Документ ужесточит и требования к сырью: пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений, а вода — должна быть из скважин.
novokuznetsk.su
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