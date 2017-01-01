Поножовщина в школе: Психолог рассказала, как предотвратить трагедию

Российская общественность потрясена — 15 января в пермской школе №127 двое учеников устроили поножовщину в школе. Как результат – 15 человек пострадали. Учительница и двое детей находятся в тяжёлом состоянии.

Один из подростков состоит на учёте комиссии по делам несовершеннолетних.

Вопросов о случившемся пока больше, чем ответов. Предполагается, что один из подростков был поклонником тематики “Колумбайн” – это термин, который отсылает к резне, устроенной в одной из американских школ почти два десятилетия назад.

Эта страшная трагедия заставляет родителей искать ответ на главный вопрос: почему школа перестала быть безопасным пространством?

По словам практикующего детского психолога, члена Федерации психологов образования России Аси Кузьминой, у ребёнка произошёл классический срыв.

«Сколько их таких — не долечили, а потом они то стреляют, то убивают. Возможно, такой срыв произошёл из-за травли сверстников. Тот, кто подвергается буллингу (травле), испытывает хронический стресс (т.к. не в состоянии справиться с происходящими событиями, испытывает отчаяние и скрытую агрессию). При длительном стрессе любой человек использует одну из трёх стратегий: обратиться в бегство, вступить в бой (напасть) или замереть («замороженность тела и чувств», отстраненность от мира), — рассказала психолог.

Она отметила, что на протяжении двадцати лет ведутся научные исследования, которые показывают, какой вред здоровью и психике наносит буллинг в школах.

«Например, жертвы буллинга часто думают о самоубийстве, реже — о мщении обидчикам. В случаях постоянного и жестокого буллинга дети могут рассматривать самоубийство или убийство обидчика как избегание страдания. Это связано с тем, что они теряют надежду на позитивное решение проблемы. Они рассуждают так: «Мои проблемы непреодолимы и даже те, кто мне дорог (близкие и родные), не могут мне помочь. Выбирая смерть, я сам освобожу себя от отчаяния и боли», — уточнила Ася Кузьмина.

По мнению психолога, единственный и адекватный выход из ситуации — вмешательство взрослых (в первую очередь, администрации школы) и комплексная работа, в которой должны принять участие как дети, так и их родители.

«И если администрация школы проблему игнорирует или не хочет сотрудничать по этому вопросу, единственный эффективный способ уберечь ребёнка от дальнейшей агрессии — перевод в другую школу».

Психологи подчёркивают, что родителям всегда нужно быть в курсе проблем детей. Особенно когда они переживают переходный возраст.

«Родителям нужно выстроить доверительные отношения с ребёнком, чтобы он мог поделиться своими опасениями, волнениями и проблемами. И тогда ситуация не будет выходить из под контроля. Скорее всего, нападавший ребёнок просто не нашёл необходимой поддержки у окружающих. Не надо делать из них чудовищ. Дети должны знать, что у них есть, кому довериться и к кому обратиться в трудную минуту, напомнить, что они в жизни не одни», — подытожила Ася Кузьмина.