Невозможное возможно: Путин потребовал сделать ипотеку доступной для каждой семьи

Владимир Путин обратился к совету при президенте и потребовал простимулировать жилищное кредитование для семей.

Поручение президента должны реализовать в ближайшую десятилетку. За семь лет число семей, ежегодно берущих ипотеку должно вырасти на 50% с 0,85 млн до 2 млн, передаёт газета Коммерсант.

Таким образом, к 2025 году каждая вторая семья сможет взять ипотеку и улучшить свои жилищные условия.

Эксперты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) отмечают, что задача трудновыполнимая. Они отметили, что сейчас нет инструментов, способных обеспечить такой рост без серьёзных рисков, как для россиян, так и для банков.

Напомним, Новокузнецк который год срывает планы по вводу нового жилья.