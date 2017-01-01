Отказали: Щукин не смог обанкротить свою компанию

Арбитражный суд Кемеровской области отказал предпринимателю Александру Щукину в банкротстве компании «Бизнес-инвестиции», передаёт газета Коммерсант-Сибирь.

Ранее мы рассказали, что олигарх подал заявление суд из-за долга в размере 2,25 млн руб.

Напомним, бизнесмен до сих пор находится под домашним арестом по делу вымогательстве акций разреза «Инской».

Для справки:

АО «Бизнес-инвестиции», занимающееся вложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием, было учреждено в октябре 2014 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», 0,07% акций компании принадлежат директору компании Ивану Поворознюку, 99,93% — новосибирскому АО ИТЭК, где 99% акций — у Александра Щукина. Летом 2017 года его супруга Евгения Щукина заявила в суде, что к ней перешел основной пакет «Бизнес-инвестиций» в размере 66% акций в рамках соглашения о разделе имущества. В 2016 году выручка компании составила 964 тыс. руб., чистый убыток — 71,67 млн руб. В августе новый контролирующий акционер предъявила иск гендиректору «Бизнес-инвестиций» о взыскании 71 млн руб. убытков.

novokuznetsk.su

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