Метро быть: руководитель проекта «Лёгкое наземное метро» назвал дату запуска

Александр Адамовский рассказал, когда по городу поедут скоростные трамваи.

Напомним, что пуск «Лёгкого наземного метро» планировали на юбилейный для Новокузнецка 2018 год.

Руководитель проекта Александр Адамовский подтвердил эту информацию и пояснил, что запуск планируется ко Дню города, который традиционно празднуют в первые выходные июля. То есть в июле 2018 года скоростные трамваи, по словам куратора проекта, пойдут по Новокузнецку, пишет «Кузнецкий рабочий».

Однако на вопрос о стадии развития проекта ответил уклончиво.

«Всю информацию мы будем передавать через пресс-службу городской администрации», — пояснил Адамовский.

Также он сообщил, что строительство новых путей для наземного метро не предполагается.

Напомним, на рельсы встанут новые вагоны, которые станут более быстрыми, комфортными и удобными.