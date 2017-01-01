Нарушили закон: Часть подписей за Путина аннулировали

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в его поддержку на президентских выборах, которые были собраны на двух режимных заводах Курганской области.

По словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, руководство заводов «грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время». Региональные власти, по его словам, были не в курсе происходящего.

Жалобу на сбор подписей на предприятиях подало курганское отделение КПРФ, пишет «Коммерсант».

Ранее в соцсети общественник Виктор Смирнов обращал внимание на, по его мнению, ошибки при сборе подписей в Новокузнецке. Вот как он описывал процесс сбора подписей в ТРЦ «Сити Молл»:

«Сбор осуществляется без документов у сборщиков подписей (не уполномочены кандидатом), заверение подписных листов ими не осуществляется, хотя именно эти девочки вносят своей рукой информационные данные подписанта в графы подписного листа, что является основанием для признания подписных листов недействительными, подписные листы — полная и откровенная липа, ксерокопии, а не печатная продукция кандидата Путина, без заверения их сборщиками подписей, листы на 15 подписей неустановленной формы (несоответствие формы подписного листа) — данные основания являются определяющими для признания их незаконными», — написал Виктор Смирнов.

Он также добавил, что обратится с жалобой в Генпрокуратуру и ЦИК РФ.