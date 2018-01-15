Противостояние: Минюст требует ликвидировать фонд кампании Навального

Алексей Навальный продолжает отстаивать свои права и обещает бойкотировать президентские выборы.
В ответ Министерство юстиции РФ требует закрыть фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом кампании оппозиционера. Соответствующий иск уже подан в суд накануне.
Рассмотрение дела назначено на 22 января в 10:00 мск, передаёт Медуза.
Фонд заключает договора об аренде помещений, об аренде оборудования для митингов и печати лситовок и газет. Кроме того, в фонд поступают пожертвования от сторонников оппозиционного политика
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники