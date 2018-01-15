Противостояние: Минюст требует ликвидировать фонд кампании Навального

Алексей Навальный продолжает отстаивать свои права и обещает бойкотировать президентские выборы.

В ответ Министерство юстиции РФ требует закрыть фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом кампании оппозиционера. Соответствующий иск уже подан в суд накануне.

Рассмотрение дела назначено на 22 января в 10:00 мск, передаёт Медуза.